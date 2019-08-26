Под Тарусой сгорела частная гостиница

26.08.2019 08:00 553

Сообщение о пожаре в частной гостинице в селе Волковское Тарусского района поступило 25 августа около 13 часов, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Чтобы потушить возгорание, понадобилась помощь 16 человек и 6 машин. Обошлось без пострадавших. В причинах пожара будет разбираться инспектор пожарного надзора. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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