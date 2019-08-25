В Кондрово сгорела баня

В Кондрово, на улице Лесика горела баня, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Пожар ликвидировали с помощью 7 спасателей и двух пожарных машин. Пострадавших нет.
Для уточнения причин возгорания на место направлен инспектор пожарного надзора.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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