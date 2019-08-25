Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Воскресенье, 25 августа
$ 65.60 0.02
72.62 0.21
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

В Кондрово сгорела баня

25.08.2019 10:30 0 252
В Кондрово сгорела баня

В Кондрово, на улице Лесика горела баня, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар ликвидировали с помощью 7 спасателей и двух пожарных машин. Пострадавших нет.

Для уточнения причин возгорания на место направлен инспектор пожарного надзора.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

В Малоярославце убили ветерана Великой Отечественной войны 25.08.2019 10:03

Семья поймала с поличным похитителя велосипеда 25.08.2019 09:55

Кировский меломан обокрал соседа 25.08.2019 09:50

В Боровском районе ищут 80-летнего пенсионера 24.08.2019 14:15

Спор в магазине закончился реанимацией 24.08.2019 13:22

Наркоторговец из Износок пытался спрятать белый порошок в лесу 24.08.2019 13:00

Сосед перепутал квартиры и украл телевизор 24.08.2019 12:38

В ДТП в Крутицах погибли пять человек, в том числе дети 24.08.2019 12:13

Организации пользовались газовыми сетями без лицензии 23.08.2019 18:32

Виновники оплатят лечение потерпевших 23.08.2019 18:20

Народные новости
4791 34
Pushnoj
4105 5
Creator
3893 10
 logistkmk

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

08 авг 2019 11:00
Новости компаний

Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru

Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в 4 раза

ВТБ Лизинг на четверть нарастил объемы нового бизнеса по автотранспорту

«Ростелеком» приступил к созданию системы весогабаритного контроля в Калужской области

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Новости партнеров

Лайв-результаты чемпионата России по футболу

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.