В Кондрово сгорела баня

25.08.2019 10:30 252

Пожар ликвидировали с помощью 7 спасателей и двух пожарных машин. Пострадавших нет.

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