В Боровском районе ищут 80-летнего пенсионера

24.08.2019 14:15 322

80-летний пенсионер ушел из дома 22 августа и до сих пор не вернулся, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

На его поиски отправились координаторы и волонтеры, сбор всех неравнодушных в деревне Лапшинка, в Боровском районе.

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт».