В ДТП в Крутицах погибли пять человек, в том числе дети

24.08.2019 12:13 328

В деревне Крутицы в Калуге около 11 утра произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД 24 августа.

По предварительной информации, водитель большегрузного автомобиля «Мерседес», мужчина 1988 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу автодороги, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем «Киа Спортидж». В результате ДТП погибли 5 человек, которые находились в легковом автомобиле: трое взрослых и двое несовершеннолетних детей.

Чтобы ликвидировать последствия аварии и вытащить пострадавших, зажатых в машине, понадобилась помощь 20 человек и 7 машин. Это сотрудники ГИБДД, скорой помощи и спасатели.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.