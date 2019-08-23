Уволенный сотрудник восстановился на работе через суд

23.08.2019 17:06 284

Инженер-конструктор одного из крупных обнинских предприятий был уволен с места работы.

Мужчина с этим не согласился и обратился в суд.

Судья признал увольнение незаконным и постановил восстановить гражданина в ранее занимаемой должности.

Приставы явились в организацию и вручили директору судебное постановление, сообщила пресс-служба УФССП в пятницу, 23 августа.

В результате, мужчину зачислили обратно в штат.

Фото: Pixabay.com