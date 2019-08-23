Сотрудники интернет-провайдера смошенничали на 33 тысячи

23.08.2019 11:43 273

24-летняя сотрудница компании-провайдера и ее 26-летний коллега оформили 77 липовых договоров на подключение абонентов.

В результате, фирма выплатила своим работникам вознаграждение в 33 тысячи рублей.

Однако дальнейшая поверка показала, что по факту заявок на подключение не было, и работа не выполнялась.

Руководство компании подало заявление в полицию.

В отношении двух молодых граждан возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 23 августа.

«Находчивым» подельникам грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УВМД по Калужской области.