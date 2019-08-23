Три машины сгорели ночью на Северном

23.08.2019 10:15 790

Около 4 утра в пятницу, 23 августа, спасателям поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Северный в Калуге. Загорелись три автомобиля, припаркованные на улице Дорожной. На месте происшествия работали 11 пожарных и 3 спецмашины. Огонь ликвидировали, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС. Причины случившегося установит инспектор ГПН. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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