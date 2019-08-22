Лучшие фотографы получили награды

22.08.2019 20:15 216

В Калуге наградили лучших фотографов в трех номинациях: репортажная, художественная и постановочная фотография с театральной тематикой. Всего набралось 150 работ. Среди участников были как профессионалы, так и любители, сообщает городская управа.



В номинации «Репортажная фотография» победу одержала Лина Фонарева, лучшее художественное фото получилось у Марии Соколовой, а постановочное – у Екатерины Москаленко. Девушки получили премии в 15 тысяч рублей и дипломы лауреата. Александру Зуеву, Виктору Комиссарову , Анне Колчериной, Павлу Астрахову, Анастасии Куренковой, Ольге Новиковой, Валерии Старовойтовой и Александре Алисовой вручили специальные дипломы конкурса.



Выставка будет работать до 1 сентября.

Фото: горуправа Калуги.