Москвичи расплатились фальшивками в жуковском магазине

22.08.2019 13:35 190

Два жителя Московской области попались за сбыт поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД 22 августа.

Мужчины, находясь на территории Жукова, приобрели товар и расплатились подделками. Получив сдачу настоящими деньгами, они уехали на машине.

При проведении обыска по месту жительства 24-летнего подозреваемого обнаружены и изъяты ещё две поддельные денежные купюры номиналом 5 тысяч рублей. Сейчас фигуранты проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.

Фото: УМВД России по Калужской области.