Житель Тверской области обманул обнинцев на 800 тысяч

40-летний житель Тверской области, находясь в Обнинске, предоставил фиктивные документы торговой организации и забрал продукцию на 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД 22 августа.
Мужчина скрылся, а работники организации обратились в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Его арестовали в соседнем регионе и проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.
За мошенничество мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.
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