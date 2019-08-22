Житель Тверской области обманул обнинцев на 800 тысяч

22.08.2019 10:44 210

40-летний житель Тверской области, находясь в Обнинске, предоставил фиктивные документы торговой организации и забрал продукцию на 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД 22 августа.

Мужчина скрылся, а работники организации обратились в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемого были установлены. Его арестовали в соседнем регионе и проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

За мошенничество мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.