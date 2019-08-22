Калужские поисковики помогали в поиске пятилетней девочки в Нижегородской области

22.08.2019 10:22 271

Пятилетняя Зарина Авгоева, пропавшая в Нижегородской области, найдена живой под конец третьего дня поисков.

Вместе с местными волонтерами и координаторами поискового отряда выезжали и два калужских экипажа добровольного поискового отряда «Лиза Алерт».

Девочка пропала 18 августа после того, как вернулась из леса с бабушкой. В ее поисках участвовали около 800 человек из разных регионов России, применялось почти 100 единиц техники. В процессе поисков в районе возможного нахождения девочки был встречен медведь, сообщается на страничке поисково-спасательной группы «Рысь».

Фото: поисково-спасательная группа «Рысь».