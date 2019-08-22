Этой ночью сгорела легковушка в Дзержинском районе

22.08.2019 09:20 281

Сообщение о возгорании легкового автомобиля в Дзержинском районе поступило в час ночи, сообщает пресс-служба регионального МЧС 22 августа. На место пожара выехала однра пожарная машина и 4 спасателя. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. В причинах будет разбираться инспектор пожарного надзора. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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