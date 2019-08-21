Тренерам обнинской спортшколы вручили благодарственные письма

21.08.2019 16:26 207

Наставников юных спортсменов поблагодарили за сотрудничество в воспитании подрастающего поколения и большой личный вклад в развитие спорта.

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