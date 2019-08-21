Приставы взыскали с автоледи 170 тысяч ущерба

21.08.2019 15:50 100

Жительница Обнинска стала виновницей ДТП, в котором серьезно пострадал автомобиль второго участника.

Потерпевший обратился с иском в суд и даму обязали возместить 170 тысяч ущерба.

Однако автоледи ничего платить не стала.

Тогда судебные приставы списали 71 тысячу рублей со счета гражданки и назначили 12 тысяч исполнительского сбора, сообщила пресс-служба УФССП в среду, 21 августа.

В результате, должница погасила остаток долга и выплатила штраф.

Фото: Pixabay.com