Браконьеров осудили на 2 года условно

21.08.2019 14:56 155

В июле этого года в Юхновском районе были задержаны двое мужчин, которые сетями ловили рыбу в Угре на территории нацпарка.

В отношении граждан возбудили уголовное дело, и в августе состоялся суд.

Обоих фигурантов признали виновными и назначили каждому два года тюрьмы условно.

Обвиняемые свои вину полностью признали и возместили причиненный ущерб, сообщила пресс-служба заповедника в среду, 21 августа.

Фото: пресс-служба нацпарка «Угра».