500 животных из обнинского приюта стали эмигрантами

Волонтеры обнинского приюта для животных «Ноев Ковчег» уже пять лет пристраивают своих подопечных заграницу.
За это время свои семьи в других странах нашли около 400 собак и 100 кошек, сообщило издание НГ-РЕГИОН в среду, 20 августа.
Хозяев ищут через соцсети. По приезду животное забирает местный «куратор», с которым подопечный проходит медосмотр.
После этого питомца определяют в семью.
Заграница - практически единственный шанс на обретение семьи для животных-инвалидов.
Фото: Pixabay.com
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