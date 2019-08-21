500 животных из обнинского приюта стали эмигрантами

21.08.2019 14:47 164

Волонтеры обнинского приюта для животных «Ноев Ковчег» уже пять лет пристраивают своих подопечных заграницу.

За это время свои семьи в других странах нашли около 400 собак и 100 кошек, сообщило издание НГ-РЕГИОН в среду, 20 августа.

Хозяев ищут через соцсети. По приезду животное забирает местный «куратор», с которым подопечный проходит медосмотр.

После этого питомца определяют в семью.

Заграница - практически единственный шанс на обретение семьи для животных-инвалидов.

Фото: Pixabay.com