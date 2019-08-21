Опора «Ракета» появится в Калуге

21.08.2019 12:25 414

В Калуге энергетики построят опору в виде решетчатой конструкции, символизирующей ракету, сообщила Администрация Обнинска в среду, 21 августа.

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