Житель Обнинска попался на продаже поддельных часов

20.08.2019 16:00 218

29-летний житель Обнинска предстанет перед судом за продажу часов с незаконно нанесенным товарным знаком, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина решил продать 10 штук наручных часов, выдавая их за известный французский бренд. Однако, весь товар изъяли из оборота оперуполномоченные.

Ущерб, который горе-предприниматель нанес правообладателю, составляет 1 миллион рублей. За это грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото: pxhere.com.