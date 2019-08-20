Ради заграницы калужанин погасил долги

20.08.2019 15:08 232

Калужские судебные приставы взыскали почти 64 тысячи рублей с калужанина, который задолжал за оплату коммуналки и был пойман пьяным за рулем.

А погасить долги мужчина решил после того, как судебный пристав вынес постановление о временном ограничении выезда за границу. Помимо основной задолженности, мужчине пришлось оплатить и несколько тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение, сообщает пресс-служба региональной ФССП.

Фото: pxhere.com.