Женщину-инвалида ограбили, когда она сдавала макулатуру

20.08.2019 12:00 163

Калужанка, инвалид второй группы, обратилась в полицию после того, как у нее украли имущество, сообщает пресс-служба регионального УМВД 20 августа.

Собрав старые журналы и книги, женщина отправилась в пункт приема макулатуры. А там неизвестный мужчина выхватил у нее дамскую сумочку с деньгами и телефоном.

Подозреваемым оказался ранее судимый неработающий 49-летний мужчина. За грабеж он может вновь отправиться за решетку-на 4 года.

Фото: pxhere.com.