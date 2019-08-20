Полицейские обыграли подростков в волейбол

20.08.2019 10:02 185

В лагере «Витязь» состоялся товарищеский матч между сборной городского управления МВД и подростками, отдыхающими там, сообщает пресс-служба областного УМВД 20 августа.

По мнению полицейских, такие встречи повышают уровень доверия и взаимодействия между подростками и правоохранителями.

Игра закончилась с небольшим преимуществом полицейских. Но подростки не расстроились: им вручили сладкие подарки.

Фото: УМВД России по Калужской области.