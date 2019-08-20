Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 20 августа
$ 66.61 0.61
73.95 0.73
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Два друга вынесли чужой квадроцикл на руках

20.08.2019 09:45 0 223
Два друга вынесли чужой квадроцикл на руках

В полицию Малоярославецкого района обратился мужчина, обнаруживший пропажу своего квадроцикла, сообщает пресс-служба регионального УМВД 20 августа.

Выяснилось, что два приятеля уже давно положили глаз на транспортное средство. И в одну из ночей вынесли квадроцикл с дачного участка потерпевшего. Правда, покататься на нем не успели: полицейские задержали мужчин.

В отношении любителей чужого имущества возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. А горе-водители находятся под подпиской о невыезде.

Фото: УМВД России по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

На Московской «Джип» сбил пешехода 20.08.2019 13:00

В день выборов калужские полицейские перейдут на усиленный режим работы 20.08.2019 12:27

Наркодилер предстанет перед судом 20.08.2019 12:15

Женщину-инвалида ограбили, когда она сдавала макулатуру 20.08.2019 12:00

Пропавшую в Обнинске женщину нашли живой 20.08.2019 11:56

В Обнинске пройдут массовые субботники 20.08.2019 11:30

Обнинцев приглашают на «Ночь кино» 20.08.2019 11:00

Чиновники хотят трудоустроить почти 70% молодых мам 20.08.2019 10:37

Родители калужских школьников смогут узнать все о канцтоварах 20.08.2019 10:18

Руководитель «КРЭО» наукограда заплатит за слишком долгий ответ 20.08.2019 10:17

Народные новости
941 6
 logistkmk
1664 12
AlenaLisova
1654 7
АктивныйГражданин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

08 авг 2019 11:00
Новости компаний

Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в 4 раза

ВТБ Лизинг на четверть нарастил объемы нового бизнеса по автотранспорту

«Ростелеком» приступил к созданию системы весогабаритного контроля в Калужской области

ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Новости партнеров

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.