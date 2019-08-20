Два друга вынесли чужой квадроцикл на руках

20.08.2019 09:45 223

В полицию Малоярославецкого района обратился мужчина, обнаруживший пропажу своего квадроцикла, сообщает пресс-служба регионального УМВД 20 августа.

Выяснилось, что два приятеля уже давно положили глаз на транспортное средство. И в одну из ночей вынесли квадроцикл с дачного участка потерпевшего. Правда, покататься на нем не успели: полицейские задержали мужчин.

В отношении любителей чужого имущества возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. А горе-водители находятся под подпиской о невыезде.

Фото: УМВД России по Калужской области.