Случаи бешенства выявлены в Боровском и Спас-Деменском районах

19.08.2019 15:04 101

Лабораторное исследование материалов двух животных выявило бешенство, сообщила пресс-служба комитета ветеринарии в понедельник, 19 августа. В первом случае заболевание подтвердилось у кота из Боровского района. Во втором – у енотовидной собаки в Спас-Деменском районе. Фото: Pixabay.com



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