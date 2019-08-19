Офис горел рано утром в Калуге

19.08.2019 13:15 797

В понедельник, 19 августа, в 5:32 утра на пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в Калуге. Возгорание произошло в офисе административного здания на улице Достоевского, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 13 человек и 4 спецмашины. Огонь потушили, пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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