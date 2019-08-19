Жительница Обнинска обокрала церковную лавку

19.08.2019 10:38 145

31-летняя жительница Обнинска зашла в церковную лавку одного из районов области.

Молодая женщина попросила настоятеля дать ей в долг три тысячи рублей на покупку лекарства для тяжелобольного, а также серебряные крестик и цепочку для него.

Посетительница пообещала вернуть все вечером.

Однако ни вечером, ни в течение нескольких следующих дней женщина так и не объявилась.

Служители церкви обратились в полицию.

Стражи порядка установили личность подозреваемой, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 19 августа.

В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Фигурантка раскаялась в своем поступке и пообещала вернуть похищенное.

Фото: Pixabay.com