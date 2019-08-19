Легковушка вылетела с дороги и перевернулась

19.08.2019 06:08 36

Около девяти утра в воскресенье, 18 августа, спасателям поступило сообщение о ДТП в Перемышльском районе. На 32 километре дороги «Калуга-Козельск» автомобиль «ВАЗ-21099» съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ГИБДД, бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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