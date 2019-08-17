20-летний парень украл велосипед из-за нехватки денег

17.08.2019 14:59 150

20-летний житель Калуги украл велосипед, который оставлял на ночь в подъезде один из жителей многоквартирного дома. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 17 августа. Злоумышленник пояснил, что совершил хищение из-за нехватки денег. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: Pixabay.com



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