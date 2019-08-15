Карантин по бешенству установили в Малоярославецком районе

15.08.2019 18:20 205

Постановлением Губернатора в Малоярославецком районе установлен карантин по бешенству, сообщила пресс-служба комитета ветеринарии области в четверг, 15 августа. В целях профилактики заболевания руководители животноводческих хозяйств и граждане - владельцы животных обязаны соблюдать правила содержания питомцев и вовремя их вакцинировать. Если домашнее животное было укушено, необходимо срочно обратиться к ветеринару. Фото: Pixabay.com.



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