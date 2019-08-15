Калужский завод оштрафовали за плохое содержание федеральной собственности

15.08.2019 17:28 83

Калужскому заводу «КЗТА» были переданы на ответхранение нежилые помещения, находящиеся в федеральной собственности.

Предприятие должно было поддерживать сооружения в надлежащем состоянии.

Однако прокурорская проверка установила, что организация не исполнила свои обязательства, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 15 августа.

В результате в отношении юрлица возбудили административное дело, по итогам которого предприятие оштрафовали на 20 000 рублей.

Фото: ВК «Калужский завод телеграфной аппаратуры»