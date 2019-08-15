Угнанная тележка стала игрушкой для детей

15.08.2019 16:45 164

Недобросовестные обнинцы продолжают увозить тележки из гипермаркетов и не возвращают их. Очередная угнанная тележка стала игрушкой для детей во дворе на Маркса, рядом с Обнинским молодежным центром, сообщает новостной портал Obninsk.Name в четверг, 15 августа. Взрослые преподали детворе плохой урок неуважения чужой собственности, пишет корреспондент издания. Фото: новостной портал Obninsk.Name.



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