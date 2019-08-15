Ретро-ралли состоится в субботу на набережной Яченки

15.08.2019 16:28 152

Церемония торжественного открытия начнется в 11:20 на главной сцене фестиваля, расположенной на набережной Яченского водохранилища.

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