Калужанка организовала бизнес на мигрантах

15.08.2019 11:53 172

Полиция Калуги возбудила в отношении 37-летней местной жительницы уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», сообщила пресс-служба МВД в четверг, 15 августа. По версии следствия, дама за деньги фиктивно прописывала и трудоустраивала иностранцев. Некоторые мигранты с ее помощью даже смогли получить гражданство РФ. Гражданке грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: Pixabay.com



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