35-летний жених обворовал свою возлюбленную

15.08.2019 10:57 219

Калужанка познакомилась с 35-летним жителем Челябинской области на сайте знакомств.

Между молодыми людьми вспыхнули чувства, и мужчина переехал жить к возлюбленной в Калугу. Однако совместная жизнь не заладилась.

В один из дней молодая женщина, вернувшись домой, обнаружила, что из квартиры пропали телевизор, золотые украшения и деньги.

Девушка обратилась в полицию. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 90 тысяч рублей.

Стражи порядка разыскали подозреваемого.

Выяснилось, что мужчина заложил похищенные вещи в ломбард, а деньги потратил.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба МВД в четверг, 15 августа.

В ближайшее время правонарушитель предстанет перед судом.

Фото: Pixabay.com