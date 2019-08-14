В Товаркове должна появиться похоронная служба

14.08.2019 14:45 143

Прокуратура Дзержинского района нашла нарушения, связанные с погребением умерших в Товаркове.

На территории городского поселения 4 кладбища, но отсутствует похоронная служба, отсюда и несанкционированные навалы отходов и необорудованные площадки для мусоросборников.

Прокуратура обратилась в Дзержинский районный суд с требованием обязать орган местного самоуправления создать в поселке специализированную службу по вопросам похоронного дела, устранить нарушения требований санитарного и экологического законодательства.

Требования прокурора судом удовлетворены.

Фото: pxhere.com.