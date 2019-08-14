Арендатор квартиры съехал вместе с хозяйскими вещами

14.08.2019 11:10 281

В Калуге задержан молодой человек, который «обчистил» съемную квартиру, в которой жил со своей девушкой, сообщает пресс-служба регионального УМВД 14 августа.

22-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья поссорился со своей пассией и они разъехались. Но вместе со своими вещами, молодой человек решил прихватить и хозяйские: стиральную машину, кастрюли, сковородки, вилки, ложки, ножи и тарелки.

Несмотря на то, что фигурант уголовного дела возместил ущерб в размере 15 тысяч рублей хозяину квартиры, ему все же придется отвечать по закону.

Фото: pxhere.com.