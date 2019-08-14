В Боровском районе задержан похититель цветного металла

14.08.2019 11:00 206

В Боровском районе задержан молодой человек, который подозревается в серии краж цветного металла, сообщает пресс-служба регионального УМВД 14 августа.

На протяжении нескольких недель он незаконно проникал на территорию склада, складывал металлические изделия в мешок и перебрасывал через забор, а затем вывозил на машине. Но в один из дней сработала сигнализация, и молодой человек сбежал, попав на камеры видеонаблюдения.

Против него возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Фото: УМВД России по Калужской области.