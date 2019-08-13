В некоторых домах Калуги три дня не будет напора воды

13.08.2019 17:51 397

С 04:00 13 августа до 20:00 15 августа «Водоканал» проведет работы по подключению нового водовода по улице Глаголева, сообщила пресс-служба компании.

В связи с этим будет пониженное давление (или отсутствие водоснабжения на верхних этажах) холодного водоснабжения в жилых домах по адресам:

ул. Глаголева, д. 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22

ул. Московская, д. 217

ул. Ленина (от ул. Товарная до ул. К. Либкнехта)

ул. Товарная

Компания приносит свои извинения за вынужденные неудобства. При необходимости будет организован подвоз воды.

Фото: Pixabay.com