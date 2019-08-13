Холодную воду отключат в некоторых районах Калуги

13.08.2019 13:33 278

13 августа с 23:30 до 08:00 14 августа будет прекращена подача холодного водоснабжения, из-за проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!