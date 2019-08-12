На улице Московской ограничат движение транспорта

12.08.2019 13:45 303

В связи с проведением земляных работ МУП «Калугатеплосеть», связанных с ремонтом сетей теплоснабжения,будет перекрыто движение транспортных средств на улице Московской в районе 350 дома с 22 часов 16 августа до 6 утра 17 августа. Об этом сообщает Городская Управа Калуги. Также будет отключено электроснабжение троллейбусной контактной сети. Водителей просят заранее выбирать пути объезда. Фото: pxhere.com.



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