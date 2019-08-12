В Мещовске заключили контракты с одним и тем же подрядчиком

12.08.2019 14:25 225

Прокуратура Мещовского района выяснила, что администрация сельского поселения заключила два контракта с одним и тем же подрядчиком на выполнение работ по удалению деревьев, каждый из которых не превышает сумму ста тысяч рублей, чтобы создать формальную видимость соблюдения требований Закона о контрактной системе.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 12 августа.

По результатам проверки главе администрации сельского поселения внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Фото: pexels.com.