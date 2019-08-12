За неделю 300 калужан покусали клещи

12.08.2019 13:03 251

254 человека обратились к врачам на прошлой неделе после укуса клещей, в том числе 60 детей, сообщается на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.

В лабораторию для исследования калужане принесли 155 членистоногих: у 39 из них обнаружен иксодовый боррелиоз.

Специалисты ведомства еще раз обращают внимание на выбор правильной одежды при походе в лес, а также на то, что после обнаружения кровопийцы, нужно сдать его на исследование в «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области».

Фото: pxhere.com.