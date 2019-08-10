Именинник «подарил» себе чужой телефон

10.08.2019 14:21 349

Трое мужчин решили отметить День рождения одного из них, но во время застолья два друга уснули. А именинник в это время заметил лежащий без дела мобильный телефон. Он положил его в карман, разбудил товарища и уехал.

Обнаружив пропажу мобильника, хозяин дома обратился в полицию, сообщает пресс-служба областного УМВД. Подозреваемый в краже сообщил, что уже продал его за три тысячи рублей. Мужчина раскаялся и пообещал возместить ущерб потерпевшему.

Фото: pxhere.com.