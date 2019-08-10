Две иномарки столкнулись в Обнинске

Утром 10 августа поступило сообщение о ДТП в Обнинске, на 106 километре автодороги М-3 «Украина», сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Столкнулись два автомобиля: «Шкода» и «Ауди». В результате ДТП есть пострадавший. На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи: всего 8 человек и 3 машины.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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