Две иномарки столкнулись в Обнинске

10.08.2019 11:37 203

Утром 10 августа поступило сообщение о ДТП в Обнинске, на 106 километре автодороги М-3 «Украина», сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Столкнулись два автомобиля: «Шкода» и «Ауди». В результате ДТП есть пострадавший. На месте аварии работали спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи: всего 8 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.