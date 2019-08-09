Жители центральных улиц Калуги стали получать воду по новым водоводам

09.08.2019 16:01 210

Жителям домов в переулке Колхозный, улицам Никитина и Ленина вода доставляется по новым сетям, сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал» в пятницу, 9 августа.

Частично подключены дома по улицам Марата и Колхозной.

Старые водоводы выводятся из работы.

Некоторые колодцы, размещенные на дорогах, засыпают песком и щебнем, чтобы потом дорожники их заасфальтировали.

В августе специалисты предприятия начнут перекладку сетей, запланированных на 2020 год.

Фото: пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».