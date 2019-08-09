Инвалида обеспечили средствами по уходу после вмешательства омбудсмена

К калужскому омбудсмену обратилась жительница Обнинска.
Женщина рассказала, что является женой инвалида первой группы. Мужчина перенес два инфаркта и не может передвигаться и разговаривать.
Супруга обратилась в суд, чтобы ее мужа признали недееспособным и назначили опекунство.
Однако это процесс длительный, а для ухода за лежачим больным ежедневно требуются специальные средства, в которых женщине везде отказывают.
Уполномоченный обратился к Управляющему ГУ Калужским отделением ФСС РФ с просьбой оказать содействие, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 8 августа.
После этого, инвалиду на дом доставили необходимые медицинские изделия и составили доп.соглашение на поставку новых.
Фото: Pixabay.com
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