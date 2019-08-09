Инвалида обеспечили средствами по уходу после вмешательства омбудсмена

09.08.2019 16:00 138

К калужскому омбудсмену обратилась жительница Обнинска.

Женщина рассказала, что является женой инвалида первой группы. Мужчина перенес два инфаркта и не может передвигаться и разговаривать.

Супруга обратилась в суд, чтобы ее мужа признали недееспособным и назначили опекунство.

Однако это процесс длительный, а для ухода за лежачим больным ежедневно требуются специальные средства, в которых женщине везде отказывают.

Уполномоченный обратился к Управляющему ГУ Калужским отделением ФСС РФ с просьбой оказать содействие, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 8 августа.

После этого, инвалиду на дом доставили необходимые медицинские изделия и составили доп.соглашение на поставку новых.

Фото: Pixabay.com