«Хендай» вылетел с «Варшавки» и опрокинулся

09.08.2019 10:29 292

В пятницу, 9 августа в 7:43 утра на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Медынском районе.

На 154 километре трассы А-130 автомобиль «Хендай» съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ГИБДД и бригада скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.