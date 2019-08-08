Пропал еще один грибник

08.08.2019 15:40 90

7 августа ушел в лес за грибами и до сих пор не вернулся 78-летний Виктор Хабаров. Об этом сообщили в официальном сообществе добровольного поискового отряда «Лиза Алерт».

Для всех неравнодушных, желающих присоединиться к поиску, организован сбор в 18.30. Все подробности можно получить у координатора поисков в группе в социальной сети. Форма одежды: мокрый лес.

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».