Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Четверг, 08 августа
$ 65.09 0.11
72.89 0.18
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Калужский парашютист завоевал 3 место на чемпионате России

08.08.2019 16:48 0 186
Калужский парашютист завоевал 3 место на чемпионате России

В Кемеровской области на аэродроме «Танай» завершился самый масштабный за всю историю чемпионат России по парашютному спорту. Около 500 участников показывали свое мастерство в небе.

Порадовал своим выступлением калужанин Алексей Перепелов, который вместе с москвичкой Натальей Белоусовой в дисциплине «Фристайл» занял третье место. «Танцоры в воздухе» заслуженно получили бронзовые награды.

Фото:Министерство спорта Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Полицейские нашли всех, кто перекрыл движение для танцев на улице Кирова 08.08.2019 19:00

КАМАЗ сбил пешехода на улице Болдина 08.08.2019 17:35

Нетрезвых водителей вновь будут ловить на калужских дорогах 08.08.2019 16:45

Пропал еще один грибник 08.08.2019 15:40

Грабитель вырвал сумочку у калужанки 08.08.2019 15:00

Телефонный хулиган получил три года условно 08.08.2019 14:00

Митрополит Калужский и Боровский Климент принимает поздравления с 70-летием 08.08.2019 13:35

Любитель горячего видео ждет приговора 08.08.2019 13:00

Прокуроры потребовали оградить опасный объект в Людинове 08.08.2019 12:35

Под Медынью столкнулись две иномарки 08.08.2019 12:15

Народные новости
1915 8
Sony
1462 5
pinki2019
986 7
Геннадич

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Сегодня 11:00
Новости компаний

Личный кабинет МегаФона стал «лучшим из лучших» по оценке Роскачества

ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов

ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк Сегодня 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

ЧК - Печать

Viktorch1311 19 июл 2019 15:25

Новости партнеров

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

«Дакар-Авто» — официальный дилер грузовых автомобилей JAC (ДЖАК)

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.