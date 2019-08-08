Калужский парашютист завоевал 3 место на чемпионате России

08.08.2019 16:48 186

В Кемеровской области на аэродроме «Танай» завершился самый масштабный за всю историю чемпионат России по парашютному спорту. Около 500 участников показывали свое мастерство в небе.

Порадовал своим выступлением калужанин Алексей Перепелов, который вместе с москвичкой Натальей Белоусовой в дисциплине «Фристайл» занял третье место. «Танцоры в воздухе» заслуженно получили бронзовые награды.

Фото:Министерство спорта Калужской области.