Митрополит Калужский и Боровский Климент принимает поздравления с 70-летием

08.08.2019 13:35 236

Митрополит Калужский и Боровский Климент отмечает 70-летие и 35-летие со дня архиерейской хиротонии.

В честь праздника сегодня в Свято-Троицком кафедральном соборе прошла литургия, где Владыку поздравили прихожане и представители духовенства.

Владыка Климент управлял патриаршими приходами РПЦ в Канаде и США. На протяжении 35 лет он несёт архипастырское служение в Калужской области. Поздравления в адрес Митрополита прислали Патриарх Кирилл, Издательского совета Русской Православной Церкви и мнрогие другие.