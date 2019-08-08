Любитель горячего видео ждет приговора

08.08.2019 13:00 305

Житель Балабанова предстанет перед судом за распространение порнографических материалов, сообщает пресс-служба областной прокуратуры 8 августа. Обвиняемый загрузил в социальную сеть 49 видеофайлов с порнографией для просмотра неограниченного круга лиц. Свою вину любитель «клубнички» признал и ждет решения суда. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Фото: pexels.com.



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